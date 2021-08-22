محافظ الإسكندرية: لن نسمح بعودة الإشغالات في شارع باكوس مرة أخرى

تابع اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، اليوم الأحد، أعمال إزالة كافة الإشغالات والتعديات بسوق باكوس بنطاق حي شرق، في إطار سلسلة الحملات المكبرة التي تنفذها محافظة الإسكندرية؛ للقضاء على الأسواق العشوائية استجابة لشكاوى المواطنين.

وأوضح الشريف إزالة جميع الإشغالات والتعديات بشارع باكوس الرئيسي، الذي كان يعاني من التعديات منذ 50 عام مضت، مشيرًا إلى إزالة الباعة الجائلين منه نهائياً، ولن يسمح بأي تقصير في عودة الباعة الجائلين مرة أخري بالشارع، والسماح بشكل مؤقت بتواجد بعض الباعة الجائلين بالشوارع الجانبية، لحين إنشاء سوق حضاري متكامل، في إطار خطة المحافظة للقضاء على الأسواق العشوائية بالإسكندرية.

وطالب المواطنين بالمساعدة مع الأجهزة التنفيذية لمنع عودة الباعة الجائلين مرة أخرى بالشارع، وكلف بوضع نقطة ثابته يومية بشارع باكوس للعمل على مدار ٢٤ ساعة، والتأكيد من عدم عودة الباعة الجائلين مرة أخرى، مع اتخاذ الإجراءات الرادعة تجاه أي مخالفات جديدة بالشارع، مشيراً إلى أن النقطة تضم مسئولين من الحي ومن وحدة الإزالة الفورية والإدارة العامة للمتابعة بالمحافظة.