 فيديو وصور.. مسلحو «طالبان» يشاهدون مباراة كرة قدم من المدرجات ويسلمون الكأس - بوابة الشروق
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فيديو وصور.. مسلحو «طالبان» يشاهدون مباراة كرة قدم من المدرجات ويسلمون الكأس

رويترز
نشر في: الأحد 22 أغسطس 2021 - 6:27 ص | آخر تحديث: الأحد 22 أغسطس 2021 - 6:27 ص

قالت صحيفة "ديلي ميل" إن مسلحين من حركة "طالبان" حضروا مباراة نهائي دوري كرة القدم في مدينة هرات بأفغانستان ثم قدموا كأس البطولة للفريق الفائز بالمباراة في إطار حملة لتحسين صورتها.

وأوضحت صحيفة "ماركا" أن المباراة أقيمت الجمعة بعد أربعة أيام من دخول "طالبان" إلى كابل وأن مئات المشجعين كانوا في الملعب الذي تم تجديده مؤخرا.

وكانت المباراة بين فريقي "أتاك إنريجي" و"هارت موني تشارجر"، وفاز فريق "أتاك" بنتيجة 1 - 0 عبر إحراز ضربة جزاء.

وذكرت "ديلي ميل" أن "طالبان" تبذل قصارى جهدها لتصحيح صورتها منذ زحفها إلى العاصمة الأفغانية كابل في الأسبوع الماضي.

 


 

 

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