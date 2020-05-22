عمر كمال يطرح أغنية «اليوم يومك» من فيلم «خطة مازنجر»

طرح المطرب الشعبي عمر كمال، أغنيته الجديدة والتي تحمل اسم «اليوم يومك»، وهى الأغنية الدعائية لفيلم «خطة مازنجر» المقرر عرضه يوم الخميس الموافق 25 أغسطس الجارى.

وتعاون عمر كمال في الأغنية مع الفنان مازن المصري، وهي من كلمات منة عدلي القيعي، وألحان أحمد طارق يحيي، وتوزيع هاني محروس.

وتدور أحداث فيلم خطة مازنجر فى إطار كوميدى عائلى، وكانت ياسمين رئيس قد صرحت مسبقًا عن شخصيتها فى الفيلم بأنها فتاة شعبية عفوية قوية، تقع فى ورطة ما ليحدث لها الكثير من المواقف الكوميدية المثيرة.

فيلم «خطة مازنجر» من بطولة ياسمين رئيس، حمدي المرغني، حسام داغر، محمود حافظ، بيومي فؤاد، أوس أوس، سماء إبراهيم، وهو من تأليف محمد إسماعيل أمين ووليد خيري، وإخراج رامي رزق الله.