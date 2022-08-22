 الأربعاء المقبل.. مركز الثقافة السينمائية يعرض فيلم تاجر البندقية - بوابة الشروق
الإثنين 22 أغسطس 2022 1:33 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

بعد سلسلة انتصارات الفارس الأبيض.. برأيك من بطل الدوري العام ؟
النتـائـج تصويت

الأربعاء المقبل.. مركز الثقافة السينمائية يعرض فيلم تاجر البندقية


نشر في: الإثنين 22 أغسطس 2022 - 1:24 م | آخر تحديث: الإثنين 22 أغسطس 2022 - 1:24 م

يقيم مركز الثقافة السينمائية التابع للمركز القومي للسينما، أمسية سينمائية في تمام السابعة مساء الأربعاء المقبل، يعرض فيها فيلم "تاجر البندقية"، إخراج مايكل رادفورد، بطولة الممثل الكبير آل باتشينو، وجوزيف فينس، وجيرمي إيرونز، ولين كولينز.

تدور أحداث الفيلم في إطار درامي رومانسي في القرن السادس عشر، مأخوذ عن رواية الكاتب الشهير وليام شكسبير (تاجر البندقية)، إنتاج إنجليزي إيطالي مشترك، تم تصويره بمدينة البندقية في إيطاليا.

جدير بالذكر أن الفعاليات تحت إشراف الكاتبة أمل عبدالمجيد مدير عام مركز الثقافة السينمائية، وجميع الفعاليات متاحة ومجانية للجمهور.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك