يقيم مركز الثقافة السينمائية التابع للمركز القومي للسينما، أمسية سينمائية في تمام السابعة مساء الأربعاء المقبل، يعرض فيها فيلم "تاجر البندقية"، إخراج مايكل رادفورد، بطولة الممثل الكبير آل باتشينو، وجوزيف فينس، وجيرمي إيرونز، ولين كولينز.

تدور أحداث الفيلم في إطار درامي رومانسي في القرن السادس عشر، مأخوذ عن رواية الكاتب الشهير وليام شكسبير (تاجر البندقية)، إنتاج إنجليزي إيطالي مشترك، تم تصويره بمدينة البندقية في إيطاليا.

جدير بالذكر أن الفعاليات تحت إشراف الكاتبة أمل عبدالمجيد مدير عام مركز الثقافة السينمائية، وجميع الفعاليات متاحة ومجانية للجمهور.