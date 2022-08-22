استطلاع: 74% من الأمريكيين يعتقدون أن الولايات المتحدة تسير في الاتجاه الخاطئ

أظهر استطلاع جديد للرأي أن ما يقرب من ثلاثة أرباع الناخبين الأمريكيين يعتقدون أن الأمور في الولايات المتحدة تسير في الاتجاه الخاطئ.

وأوضح الاستطلاع - الذي أجرته شبكة "إن بي سي نيوز" الأمريكية ونشرت نتائجه على موقعها الإلكتروني - أن 21 في المائة فقط من الناخبين يعتقدون أن الولايات المتحدة تسير في الاتجاه الصحيح، بينما يعتقد 74 في المائة عكس ذلك.

وقال أكثر من نصف المستطلعين، أو 58 في المائة، إنهم يشعرون "بقلق أكبر" من أن "أفضل سنوات أمريكا قد تكون بالفعل قد مضت"، بينما يشعر 35 في المائة بثقة أكبر بأن "أفضل السنوات ما زالت مقبلة".

وقال حوالي ثلث المستطلعين، أو 34 بالمائة، إنهم يعتقدون أن حالة البلاد ستزداد سوءًا خلال السنوات الخمس المقبلة، بينما قال 36 في المائة إنهم يعتقدون أن الأمور ستتحسن في نفس الفترة الزمنية، وقال 21 في المائة إنهم يعتقدون أن الأمور ستبقى على حالها.

ووصلت نسبة الرضا عن أداء الرئيس الأمريكي جو بايدن في هذا الاستطلاع إلى 42 في المائة، وأفاد 48 في المائة من الناخبين بأن لديهم مشاعر "سلبية إلى حد ما" أو "سلبية للغاية" تجاه الرئيس