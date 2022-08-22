ليتوانيا تترقب وصول أول دفعة جنود ألمان من لواء الناتو في سبتمبر

تنتظر ليتوانيا وصول أول دفعة من الجنود الألمان المقرر مشاركتهم في لواء حلف شمال الأطلسي (الناتو) الذي يهدف إلى توفير المزيد من الحماية للدولة العضوة في الحلف بحلول سبتمبر المقبل.



وقال وزير الدفاع الليتواني أرفيداس أنوسوسكاس لوكالة أنباء البلطيق "بي إن إس" اليوم الاثنين: "الموعد المبدئي هو 8 سبتمبر، لكن الأمور لا تزال تتحرك"، مضيفا أنه من المنتظر أن تشكل الدفعة الأولى من الجنود التي ستصل من ألمانيا "عنصر إدارة المقر".



وبعد الهجوم الروسي على أوكرانيا، قرر الناتو زيادة الحماية على الجناح الشرقي عبر توسيع مجموعات القتال الحالية التابعة له إلى مستوى اللواء.



وستقود ألمانيا اللواء في ليتوانيا، والذي سيتراوح قوامه بين 3 آلاف و5 آلاف جندي.



وتنص خطة المشاركة الألمانية على نشر أسلحة وذخيرة وطاقم قيادة في الموقع، وسيُجرى استدعاء معظم الجنود من ألمانيا.



ومنذ عام 2017 تتمركز كتيبة تابعة لحلف الناتو قوامها حاليا حوالي 1600 جندي في ليتوانيا، وهي دولة عضو في الاتحاد الأوروبي، تقع على بحر البلطيق وتجاور مدينة كالينينجراد الروسية، ودولة بيلاروس.



ويقود الجيش الألماني الكتيبة، وهو يشارك حاليا بأكثر من ألف من قواته.



وتندرج الكتيبة تحت لواء المشاة الليتواني "الذئب الحديدي".