إستونيا تدعو لفرض عقوبات جديدة ضد روسيا تتضمن حظرا كاملا للطاقة

دعا وزير خارجية إستونيا أورماس راينسالو، اليوم الاثنين، إلى فرض المزيد من العقوبات ضد روسيا على خلفية غزوها لأوكرانيا.



وقال راينسالو، للإذاعة الإستونية: "نحن بحاجة إلى رفع تكلفة العدوان على المعتدي بصورة حادة قبل الشتاء. الحِزم السبعة (من العقوبات التي تم فرضها) حتى الآن لم تضع ضغطا كافيا على (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين لإنهاء الحرب ضد أوكرانيا".



وستتضمن حزمة العقوبات الجديدة التي تقترحها إستونيا حظرا كاملا على الطاقة، إلى جانب قيود أخرى على السلع والأشخاص، فضلا عن حظر سفر المواطنين الروس إلى الاتحاد الأوروبي.



وقدمت الحكومة في تالين، الأسبوع الماضي مقترحا رسميا بالحزمة الثامنة من العقوبات للمفوضية الأوروبية.



وفرضت البلاد، العضو في كل من الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي (ناتو)، بالفعل قيودا على منح التأشيرات للمواطنين الروس، ودعت إلى وقفٍ على مستوى الاتحاد الأوروبي لإصدار التأشيرات السياحية للروس.