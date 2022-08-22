وزيرة الهجرة: الهدف من ملتقى لوجوس ربط شباب المغتربين بوطنهم الأم

قالت السفيرة سها الجندي وزيرة الهجرة وشؤون المصريين في الخارج، إن الهدف من ملتقى لوجوس هو ربط شباب المغتربين بوطنهم الأم.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "على مسؤوليتي" الذي يُقدمه الإعلامي أحمد موسى، عبر شاشة "صدى البلد"، مساء الاثنين، أن الوزارة نجحت رفقة الكنيسة القبطية في اختيار 200 شاب لزيارة مصر بعهضم لم يزرها مسبقا.

وتابعت: "الشباب يجدون تغطية الإعلام الغربي عن مصر بشكل سلبي، لكنهم فوئجوا وذهلوا بحجم التقدم في مصر والمشروعات العملاقة التي يتم تنفيذها".

ولفتت إلى أن مدينة العلمين أنشأت قبل خمس سنوات فقط، وهو ما أثار ذهول الشباب، لكن رئيس الوزراء أبلغهم بأن هذا الواقع تعبير عن حجم الرغبة في البناء من أجل المستقبل.

وشهد رئيس الوزراء، ملتقى لوجوس الثالث للشباب 2022"، اليوم بمقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة، بتشريف قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية؛ وبحضور السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، وعدد من الأساقفة وقيادات الكنيسة.