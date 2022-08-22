 فايزر وبيونتيك تقدمان طلبا للحصول على تصريح طارئ للقاحهما المعدل لمتحور أوميكرون - بوابة الشروق
الإثنين 22 أغسطس 2022 8:32 م القاهرة القاهرة 24°