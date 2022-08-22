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مصر
مؤتمر التسامح ومواجهة العنف.. وزير الأوقاف: الخطب الصفراء بالمساجد انتهت
ختام فعاليات الدورة التدريبية لإدارة المشروعات الرقمية بوزارة العدل
وزير الأوقاف: اللهم اشفِ مرضانا ومرضى المسلمين.. قول خاطئ ومحرض للتفرقة
رئيس الطائفة الإنجيلية: ما جرى عقب حادث كنيسة أبوسيفين يرسخ مبدأ العيش المشترك
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أوكرانيا: مقتل نحو 9 آلاف في المعارك مع روسيا
الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية تطلقان أكبر مناورات عسكرية منذ سنوات وسط توترات مع الشمال
ألمانيا ترفض اتهامات بولندية بنشر أخبار كاذبة عن أسباب نفوق أسماك نهر أودر
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السكة الحديد يتعادل مع المجد بهدف لكل منهما وديا
تغييرات عديدة من تين هاج.. رونالدو بديلا مع يونايتد أمام ليفربول
التعادل يحسم موقعة سيراميكا كليوباترا وطلائع الجيش بالدوري الممتاز
رأي
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محمد عبد الرحمن: أجريت عملية قلب مفتوح بسبب التدخين وقلة النوم
عمر كمال يطرح أغنية «اليوم يومك» من فيلم «خطة مازنجر»
ع الجراركليب جديد لأحمد سعد على اليوتيوب
ملتقى رؤية لسينما الشباب يعرض عدة أفلام في يومه الثاني
مال وأعمال
أعمال
مواطن
أسعار النفط تنخفض 2% وتنهى 3 جلسات من المكاسب
تأكيدا للشروق.. شحاتة: ضوابط جديدة لتوريد الأرز المحلي.. ومضاعفة الأسعار
القباج: مبادرة طريقك أمان تعد جولة جديدة من المبادرة الرئاسية لحماية العمالة غير المنتظمة
حوادث وقضايا
تزن 25 طنا.. إحباط محاولة تهريب كمية من الخردة المعدنية جمارك نويبع
مشهد مفبرك.. الداخلية تكشف حقيقة فيديو القبض على شاب وفتاة داخل سيارة
الإنقاذ النهري ينتشل جثة شخص غرق في الرياح التوفيقي بالقناطر الخيرية
لخلاف على 2000 جنيه.. الإعدام لشاب قتل صديقه بسكين في الدقهلية