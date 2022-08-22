روسيا تسلم مالي مروحيات وطائرات هجومية

ذكرت وسائل إعلام رسمية روسية، اليوم /الاثنين/ أن روسيا زودت مالي التي تحارب الإرهاب بعدة طائرات مروحيات وطائرات هجومية.

وقال مصدر مطلع ـ في تصريح على هامش المنتدى الدولي الـ18 "الجيش 2022" حسبما أفادت قناة "روسيا اليوم" - "هذا ليس تعاونا عسكريا تقنيا في أنقى صوره، إنه مشروع خاص"، وأن مجموعات ومعدات الطيران التي تم تسليمها إلى مالي، تشمل العديد من طائرات الهليكوبتر والطائرات الهجومية.

وعقد المنتدى في الفترة من 13 إلى 21 أغسطس الجاري في قاعدة كوبينكا الجوية الروسية بمطار ومعسكر "ألابينو" بضواحي العاصمة الروسية موسكو .