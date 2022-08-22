وزير الاقتصاد الألماني يتوقع أن تواصل روسيا خفض إمدادات الغاز

كرر وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك، دعوته إلى ترشيد استهلاك الطاقة، محذرا من أن روسيا قد تخفض إمدادات الغاز إلى أوروبا مرة أخرى.



وبحسب وكالة "بلومبرج" للأنباء، قال هابيك في مقابلة مع القناة الثانية في التليفزيون الألماني (زد دي إف) اليوم الاثنين: "نحن بصدد مواجهة شتاء حرج للغاية".



وأضاف الوزير، الذي يجري زيارة لكندا حاليا رفقة المستشار الألماني أولاف شولتس: "يجب أن نتوقع من بوتين أن يواصل خفض الغاز".



وأوضح الوزير أن ألمانيا تعمل على توفير مخزونات كافية من الغاز وتوسيع الطاقة من مصادر أخرى، وقال: "يمكن لألمانيا معالجة مشكلة الغاز بجهد مشترك كبير، وتهدف الحكومة إلى خفض استهلاك الغاز بنسبة 20%. 20% تعد نسبة كبيرة، يجب أن نكون واضحين في هذا الشأن، وهذا يعني أنه يتعين على كل فرد المساهمة حيثما أمكنه ذلك".