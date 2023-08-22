الأمم المتحدة: سجلنا بأفغانستان ما لا يقل عن 800 انتهاكا لحقوق الإنسان على أيدي طالبان

سجلت الأمم المتحدة في أفغانستان ما لا يقل عن 800 حالة انتهاك لحقوق الإنسان، تشمل أكثر من 200 حالة قتل خارج نطاق القضاء، على أيدي سلطات طالبان، ضد أعضاء في الحكومة الأفغانية السابقة التي كان يدعمها الغرب.

ويفطي التقرير الصادر عن الأمم المتحدة اليوم الثلاثاء، الفترة ما بين أغسطس من عام 2021 وحتى يونيو من عام 2023.

وأوضحت الأمم المتحدة أن هذه الانتهاكات تشمل حالات القتل خارج نطاق القضاء، والاعتقال والاحتجاز التعسفي، والتعذيب وسوء المعاملة والاختفاء القسري.

من جانبه، قال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك: "بسبب أنهم حصلوا على تأكيدات بأنهم لن يتم استهدافهم، فإنها تعد خيانة لثقة الناس.. أدعو السلطات الفعلية إلى النظر بعناية لنتائج هذا التقرير، والوفاء بالتزاماتها بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان، من خلال منع المزيد من الانتهاكات ومحاسبة الجناة".