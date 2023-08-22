العثور على 18 جثة في متنزه داديا الوطني باليونان

قال متحدث باسم هيئة الإطفاء في اليونان، لمحطة "إي آر تي" الإذاعية الرسمية، اليوم الثلاثاء، إنه قد تم العثور على جثث محترقة لـ18 شخصا، يشتبه أنهم مهاجرون، في متنزه داديا الوطني.



وقال المتحدث باسم هيئة الإطفاء جيانيس أرتوبويوس، إنه "بما أنه لم يتم الإعلان عن فقد أي شخص، فإننا نعمل بافتراض أنهم مهاجرون غير شرعيين".



وتخشى السلطات من احتمال اندلاع المزيد من الحرائق. كما حذرت قوة الدفاع المدني اليونانية من أن خطر اندلاع حرائق الغابات في جميع أنحاء البلاد تقريبا، مرتفع للغاية.



وأخلت السلطات المستشفى الواقعة في ألكسندروبوليس فضلا عن ثماني قرى في المنطقة المحيطة، فيما تنتشر الحرائق التي نشبت خلال مطلع الأسبوع الجاري، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء.



وتعد الحرائق التي تشهدها اليونان أحدث دليل على أن الطقس سيئ في الصيف الحالي، الذي تسبب في حرائق غابات في كندا وفيضانات وعواصف عنيفة في مناطق أخرى في أوروبا.



ويزيد الاحترار الكوني من شدة هذه الظروف الجوية فيما تم تسجيل تموز/ يوليو الماضي باعتباره الشهر الأشد حرارة على الإطلاق على مستوى العالم.



وتم نقل 65 مريضا إلى سفينة في ميناء ألكسندروبوليس فيما اقترب الحريق من المستشفى.



ولم ترد حتى الآن تقارير عن وقوع أضرار بالمستشفى، لكن السفينة تتجه صوب ميناء كافالا ليتم نقل المرضى إلى مستشفى هناك.



واندلع حريق آخر اليوم في أسبروبيرجوس، وهي ضاحية شمال غربي أثينا، بينما أمرت السلطات بإخلاء ثلاث مناطق. وأوقفت السلطات حركة المرور على أحد الطريق السريعة الرئيسية في العاصمة.



ونشب حريق آخر في بلدية فيلي (حوالي 25 كيلومترا شمال غرب العاصمة) قرب الظهيرة اليوم.