المصري يعسكر في المغرب استعدادا للموسم الجديد

استقر الجهاز الفني للنادي المصري البورسعيدي بقيادة على ماهر، على السفر إلى المغرب بداية الأسبوع المقبل، وذلك للدخول في معسكر مغلق، ضمن المرحلة الثانية من إعداد الفريق للموسم الجديد.

وكان المصري قد دخل معسكرًا مغلقًا الثلاثاء الماضي بمقر النادي الاجتماعي ببورسعيد في إطار المرحلة الأولى من الإعداد، وخاض الفريق البورسعيدي مباراة ودية أمام نظيره ساحة دمياط، حيث فاز المصري بخماسية نظيفة.

ونجح المصري في ضم 8 صفقات صيفية، حتى الآن، هم ميدو جابر من سيراميكا، وسمير فكري من الداخلية، ومحمد الشامي من الإسماعيلي، باهر المحمدي من الإسماعيلي، وثنائي الزمالك، أحمد عيد وأحمد أيمن منصور، ويوسف الجوهري من المقاولون العرب، ليستويل أمانكونا مهاجم فريق ريال تامالي يونايتد الغاني.