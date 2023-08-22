كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن معدل البطالة بين الذكور بلغ 4.8٪ من إجمالى الذكور فى قوة العمل فى الربع الحالى، مقارنة بـ4.5٪ في الربع السابق، وكذلك 5٪ في الربع المماثل من العام السابق.

فيما بلغ معدل البطالة بين الإناث 17.3٪ من إجمالى الإناث فى قوة العمل فى الربع الحالى، بينما كان 19.2٪ في الربع السابق مقابل 17.5٪ في الربع المماثل من العام السابق.

وبحسب الإحصاء، سجل عدد المتعطلين 2.169 مليون متعطل بنسبة 7٪ من إجمالى قوة العمل، منهم 1.228 مليون ذكور، 941 ألف إناث، مقابل 2.171 مليون متعطل عن الربع السابق 2023 بانخفاض قدره ألفين متعطل بنسبة 0.1٪، وبارتفاع قدره 18 ألف متعطل عن الربع المماثل من العام السابق بنسبة 0.8٪.

وأشار الإحصاء إلى أن نسبة المتعطلين في الفئة العمرية (15- 29 سنة) بلغت نحو 61.8٪ من إجمالى المتعطلين.

وبلغت نسبة المتعطلين لإجمالى الفئة العمرية (15- 19 سنة) نحو 6.5٪، حيث بلغت 8.9٪ للذكور، و3.3٪ للإناث، مقابل 6٪ فى الربع السابق، الذكور 8.6٪، والإناث 3.1٪.

كما بلغ نسبة المتعطلي لإجمالى الفئة العمرية (20- 24 سنة) 26.9٪، حيث بلغت 26.7 ٪ للذكور، و27.1٪ للإناث، مقابل 27.2٪ فى الربع السابق الذكور26.4٪ والإناث 28.2٪.

كما بلغت نسبة المتعطلين لإجمالى الفئة العمـرية (25- 29 سنة) نحو 28.4٪ حيث بلغت 24.9٪ للذكور، 33.0٪ للإناث، مقابل 27.1٪ فى الربع السابق الذكور 25.8٪ والإناث 28.6٪ .

كما بلغت نسبة المتعطلين لإجمالى الفئة العمرية (30 - 64 سنة) نحو 38.2٪ حيث بلغت 39.5٪ للذكور 36.6٪ للإناث خلال الربع الحالي، مقابل 39.7٪ خلال الربع السابق حيث بلغت 39.2٪ للذكور، 40.1٪ للإناث.