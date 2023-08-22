قائد الجيش الصومالي: دخلنا المعركة الأخيرة لإخراج الإرهابيين من البلاد

قال قائد الجيش الصومالي الجنرال إبراهيم شيخ محي الدين، إن البلاد "دخلت المعركة الأخيرة لإخراج الإرهابيين من الصومال".



ونقلت وكالة الأنباء الصومالية (صونا)، اليوم الثلاثاء، عن محي الدين قوله إن "الحرب ضد مليشيات الشباب الإرهابية التي تسعى ليل زعزعة الأمن وترويع المواطنين حققت العديد من الانتصارات بسبب الجهود الوطنية التي يبذلها الجيش الوطني والقوات الشعبية".



وأشار إلى أن "قوات الجيش الوطني كبدت خسائر كبيرة للإرهابيين في جميع المناطق المحررة، حيث انسحبوا من بعض المناطق دون قتال"، موضحا أن "مختلف الاتجاهات التي هاجم فيها الجيش، العدو حققت نجاحاً كبيراً في العديد من المناطق".



وأكد محي الدين أن "القوات المسلحة ستصل إلى مديريتي عيل بور وغل هريري في أقرب وقت ممكن لتحريرها من الخلايا الإرهابية"، مشيرا إلى أن المرحلة الأولى من الحرب ضد الإرهابيين لن تستغرق أسبوعين.