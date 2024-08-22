عقد الدكتور حسان النعماني، رئيس جامعة سوهاج، الاجتماع التحضيري الأول مع لجنة الإعداد لملتقى الربط بين البحث العلمي وقطاع الإنتاج والخدمات، الذي سيتم عقده في الأسبوع الأول من شهر ديسمبر القادم، وذلك بحضور أعضاء اللجنة من العمداء والأساتذة وأعضاء هيئة التدريس بجميع الكليات المختلفة بالجامعة.

وقال النعماني، إن الجامعة تستعد لانطلاق هذا الملتقي لتحقيق عدة أهداف لربط منظومة البحث العلمي مع قطاع الإنتاج والخدمات، لتنفيذ متطلبات التنمية المستدامة وتحسين مستوى المعيشة لسكان الإقليم، ودعم البحوث التطبيقية والاستشارات العلمية بما يلزم قطاع الإنتاج والخدمات بالمحافظة، إلى جانب رفع مهارات اليد العاملة بقطاع الإنتاج والخدمات بالتدريب المبني على فكر التطوير والإبداع من قبل أكاديميين متخصصين.

وأضاف أن الملتقى يهدف ايضاً الي إنشاء حاضنات الأعمال لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتحفيز مبادرات ريادة الأعمال، والإطلاع المتبادل بين الأكاديميين والعاملين بالقطاعات الإنتاجية والخدمية علي معوقات التنمية والبحوث العلمية التطبيقية، وتوفير فرص عمل مناسبة من خلال التوظيف المبني علي دراسات جدوي ودراسات علمية لموارد المحافظة.

وخلال الاجتماع ناقش رئيس الجامعة مع أعضاء اللجنة المنظمة محاور الملتقي والأهداف والجهات المدعوة للمشاركة، والتي تمثلت في جميع القطاعات الإنتاجية والخدميه وفي مقدمتها محافظة سوهاج وأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا والبنوك العامة والتجارية و ورجال الأعمال ووكلاء الوزارة وشركات الأسمنت والصرف الصحي وشركات السكر.