البنك المركزي الصيني يضخ 359 مليار يوان في النظام المصرفي

ضخ بنك الشعب الصيني (البنك المركزي) اليوم الخميس 3ر359 مليار يوان (44ر50 مليار دولار) من خلال آلية إعادة الشراء العكسية لأجل 7 أيام بفائدة قدرها 7ر1%، بعد أن ضخ أمس 258 مليار يوان من خلال نفس الآلية.

ويقول البنك المركزي إن هذه الخطوات تستهدف المحافظة على سيولة نقدية في النظام المصرفي مقبولة ووفيرة، بحسب وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا).

وتعتبر إعادة الشراء العكسية، المعروفة بـ"الريبو العكسي"، عمليات يشتري فيها البنك المركزي الأوراق المالية من البنوك التجارية من خلال تقديم عطاءات، مع الاتفاق على بيعها إليها مرة أخرى في المستقبل.

وفي سوق الصرف، واصل اليوان الصيني ارتفاعه أمام الدولار لليوم الثالث على التوالي. وبلغ السعر الاسترشادي لبنك الشعب الصيني 1228ر7 يوان لكل دولار بارتفاع قدره 79 بيب صيني عن مستواه أمس وكان 1307ر7 يوان، بعد ارتفاعه أمس بمقدار 18 بيب.

وتسمح القواعد الصينية لليوان بالارتفاع أو الانخفاض بنسبة 2% عن السعر الاسترشادي للبنك المركزي في كل يوم تداول في سوق الصرف الأجنبي الفورية.

يذكر أن السعر الاسترشادي لليوان أمام الدولار يتحدد على أساس أسعار الشراء التي تقدمها المؤسسات المالية الكبرى قبل بدء تعاملات سوق الإنتربنك يوميا.