مسئول إسرائيلي: موقف نتنياهو لم يتغير بشأن اتفاق غزة رغم مكالمة بايدن

قال مسئول في الحكومة الإسرائيلية، الخميس، إن موقف رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو "لم يتغير"، على الرغم من المكالمة التي أجراها مع الرئيس الأميركي جو بايدن بشأن عقد اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، حسبما ذكرت صحيفة "هآرتس".

وكان البيت الأبيض أعلن، الأربعاء، أن بايدن، ونائبته كامالا هاريس، أجريا اتصالاً هاتفياً مع نتنياهو، ناقشا خلاله اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، والإفراج عن المحتجزين في القطاع، بحسب موقع الشرق الإخباري.

فيما تسعى الولايات المتحدة لإضفاء طابع الاستعجال على الجهود المبذولة للتوسط في اتفاق وقف النار في القطاع، بينما لا يزال الاتفاق بين إسرائيل وحماس بعيد المنال