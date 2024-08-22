 باكستان توافق على تصدير 100 ألف طن إضافية من السكر - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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باكستان توافق على تصدير 100 ألف طن إضافية من السكر

د ب أ
نشر في: الخميس 22 أغسطس 2024 - 11:50 م | آخر تحديث: الخميس 22 أغسطس 2024 - 11:50 م

أفاد بيان لوزارة المالية بأن لجنة التنسيق الاقتصادي بمجلس الوزراء الفيدرالي الباكستاني وافقت على تصدير 100 ألف طن إضافية من السكر بشروط معينة.

وقال البيان إن الفترة المسموح خلالها بتصدير السكر من تاريخ تخصيص الحصص سيتم تمديدها من 45 يوما إلى 60 يوما وفقا لما ذكرته وكالة بلومبرج للانباء.

وأضاف البيان أنه في حالة أفغانستان، يجب استلام عائدات التصدير مقدما فقط من خلال المصارف، بينما في حالة الوجهات الأخرى، قد يُسمح بخطاب الاعتماد خلال 60 يوما من فتحه.

وقالت الحكومة إن باكستان تعتزم تصدير 150 ألف طن من السكر.

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