فلسطين تطالب بهدنة عاجلة للتطعيم من شلل الأطفال: الإبادة الجماعية تهدد حياة 640 ألف طفل بغزة

حذر السفير رياض منصور، مندوب فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة، من خطر عودة انتشار شلل الأطفال في قطاع غزة بعد 25 عامًا من خلوه من هذا المرض.

وأشار خلال جلسة مجلس الأمن حول القضية الفلسطينية والوضع في الشرق الأوسط، مساء الخميس، إلى أن غزة تواجه «خطرًا وشيكًا من عودة شلل الأطفال»، مضيفًا أن القطاع «لا يحتاج إلى المزيد من الشلل والوفيات»، سواء بسبب القصف الإسرائيلي أو بسبب الأمراض والمجاعة التي يفاقمها الاحتلال.

وشدد على ضرورة إعادة الحياة إلى غزة بعد الدمار الذي شهدته طيلة الأشهر الماضية، معبرا عن دعمه الكامل لمقترح الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش؛ لإطلاق حملة تطعيم عاجلة لوقف انتشار شلل الأطفال هذا الشهر.

وأكد أن «أي عرقلة إسرائيلية لهذه الحملة ستكون بمثابة دليل إضافي وبرهان على نوايا الإبادة الجماعية التي تضمرها إسرائيل بحق شعبنا الفلسطيني».

ودعا منصور، إلى عقد هدنتين، مدة كل منهما 7 أيام؛ لتنفيذ حملة التطعيم وتطعيم أكثر من 640 ألف طفل فلسطيني دون سن العاشرة في قطاع غزة، لإنقاذهم من خطر الإبادة الجماعية التي تتربص بهم.