احتجاز 4 سياح ألمان بينهم رجال شرطة على صلة بضرب سائق تاكسي في مايوركا

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أعلنت الشرطة في جزيرة مايوركا الإسبانية، أنها احتجزت أربعة سياح ألمان في الجزيرة بناء على مزاعم بضرب سائق تاكسي.

وقال مصدر لوكالة الانباء الألمانية (د.ب.أ) اليوم الخميس، إن اثنين على الأقل من المهاجمين المشتبه فيهم رجال شرطة خارج الخدمة من مدينة إيسن بغرب ألمانيا، مؤكدا تقريرا سابقا صدر في صحيفة راينيشه بوست.

وقال الضحية البالغ من العمر 71 عاما، لصحيفة مايوركا تسايتونج إن الرجال قالوا إنهم رجال شرطة ألمان حتى أنهم عرضوا عليه بطاقات هوايتهم. وأضاف أن وصول الشرطة الإسبانية المحلية "أنقذت حياتي".

وقال سائق التاكسي واسمه خوسيه ماريا بي، للصحيفة: "لقد اعتقدت أنهم سوف يقتلونني. لا أستطيع فهم كيف نجا جسدي من الهجوم".

ويعالج الرجل في المستشفى في بالما من كسور متفرقة في الجسم في الذراع وضلعين والعديد من الكدمات وغيرها من الإصابات.

وقال نجل الضحية للتلفزيون الإسباني الرسمي "ار تي في ايه" إن والده كان على وشك فقد أحد عينيه نتيجة للضرب.

وأكد مسئولو الشرطة الألمانية في إيسن أنه جرى فتح تحقيق في مزاعم الضرب والتورط المحتمل لعناصر من قوة الشرطة.

وتردد أن الرجال استقلوا السيارة الأجرة مساء الثلاثاء في منطقة باليرمان في مايوركا، وهي امتداد صاخب للحانات والنوادي الليلية الشهيرة لدى السياح الألمان الشباب الذين يشربون بكثرة.