ألونسو: متحمسون لبداية الدوري الألماني وموسم اللاهزيمة أصبح من الماضي

أكد المدرب الإسباني لفريق باير ليفركوزن، تشابي ألونسو، في تصريحاته قبل المباراة الافتتاحية لفريقه أمام بوروسيا مونشنجلادباخ في الدوري الألماني لكرة القدم، أن "هناك حماسا كبيرا لعودة اللعب في البوندسليجا".

وقبيل المباراة التي ستقام على ملعب بوروسيا بارك، أكد المدرب الإسباني أن الموسم الماضي، الذي توج فيه فريقه بلقب الدوري الألماني، الأول في تاريخه ومن دون أي هزيمة، "قد مضى، فهو من الماضي" وأنهم "يتحدثون فقط عما حدث ضد شتوتجارت" في كأس السوبر؛ وأضاف أنهم يعلمون أن "كل مباراة ستكون صعبة جدا ومباراة جلادباخ لن تختلف".

وقال "إنها لحظة خاصة جدا لبدء الدوري الألماني. نحن متحمسون جدا لذلك، ونحن متحفزون للغاية لمواجهة المباراة بطريقة إيجابية".

وأعرب المدرب الباسكي عن "سعادته" بفريقه وتوقع أن يكون جميع لاعبيه "جاهزين باستثناء (الأرجنتيني إكسيكييل) بالاسيوس"، الذي سيغيب عن المباراة.

وقال: "علينا أن نفوز بكل شيء مرة أخرى، نريد الفوز بنقاطنا، ولهذا نحتاج إلى تقديم أداء جيد مرة أخرى. هذا كل ما نفكر فيه وهذا هو هدفنا الواضح".

وبسؤاله عن حارس المرمى الذي سيبدأ المباراة هذا الموسم، بعد أن أسند حراسة مرمى للوكاس هراديكي وماتيج كوفار في مسابقات مختلفة في الموسم الماضي، أشار إلى أنه لن يتم معرفة ذلك حتى "غدا"، أي يوم المباراة: "لقد اتخذت قراري بالفعل لمباراة الغد. سنلعب الكأس يوم الأربعاء ثم نلعب ضد لايبزيج. قد يتغير ذلك أيضا".

كما ألمح ألونسو إلى إمكانية لعب مهاجميه فيكتور بونيفاس وباتريك شيك معا، وأكد أن جوناس هوفمان، لاعب بوروسيا السابق، "جاهز" بعد فترة الإعداد ويمكنه اللعب ضد فريقه السابق.

وحول الخصم، أشاد بجلادباخ الذي أجرى صفقات جيدة، مثل كيفن ستوجر وتيم كليندينست، وأضاف أنهم "حظوا بفترة إعداد جيدة".

واختتم قائلا: "لدى جلادباخ ملعب رائع، ويمكننا توقع أجواء رائعة مع 5000 مشجع خلفنا. لذلك هناك العديد من الأسباب للعب مباراة رائعة وتقديم أداء جيد، وهذا هو ما نريد تحقيقه بالضبط".