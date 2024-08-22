 حزب الله ينعى أحد عناصره قتل بضربة إسرائيلية في جنوب لبنان - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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حزب الله ينعى أحد عناصره قتل بضربة إسرائيلية في جنوب لبنان


نشر في: الخميس 22 أغسطس 2024 - 9:11 ص | آخر تحديث: الخميس 22 أغسطس 2024 - 9:11 ص

نعى "حزب الله" اللبناني أحد عناصره قتل باستهداف مسيرة إسرائيلية سيارته على طريق بلدة بيت ليف في جنوب لبنان، ليرتفع عدد القتلى خلال الـ24 ساعة الماضية إلى 5.

وقال "حزب الله" في بيان: "بمزيد من الفخر والإعتزاز، تزف المقاومة الإسلامية الشهيد المجاهد حسين محمد مصطفى "ضياء" مواليد عام 1975 من بلدة بيت ليف في جنوب لبنان، والذي ارتقى شهيدا على طريق القدس".
 

وشن الجيش الإسرائيلي فجر اليوم الأربعاء سلسلة غارات على منطقة البقاع شرقي لبنان، أدت بحسب حصيلة غير نهائية عن وزارة الصحة اللبنانية، إلى مقتل شخص وإصابة 20آخرين.

وقالت الوزارة إن أحد الجرحى في حالة حرجة، بينما إصابة 9 آخرين، امرأة حامل و8 أطفال، متوسطة الخطورة.

من جهته، استهدف "حزب الله" مستوطنة كاتسرين جنوبي الجولان السوري المحتل بعشرات الصواريخ، مما تسبب بإصابة شخص على الأقل وإحداث أضرار مادية كبيرة.

كما أعلن "حزب الله" عن قصف مقر قيادة فرقة الجولان 210 في ثكنة نفح ومقر فوج المدفعية ولواء المدرعات في ثكنة يردن.


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