محافظ المنيا يوجه بسرعة تقنين أراضي واضعي اليد

وجه اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، جميع المواطنين الراغبين في تقنين أوضاعهم، بسرعة التوجه إلى المراكز المختصة وتقديم الطلبات اللازمة لإتمام عملية التقنين، مشيرًا إلى أن المحافظة تبذل كل الجهود لتسهيل الإجراءات وتقديم الدعم الفني والإداري للمواطنين.

يأتي ذلك في إطار استراتيجية الدولة لدعم حقوق المواطنين وتشجيعهم على الاستفادة من مبادرات التقنين التي تتيح لهم فرصة تسوية أوضاعهم بشكل قانوني.

يأتي ذلك خلال ترأس محافظ المنيا، لجان البت والتوقيع على عقود التقنين، للاجتماع الموسع، بحضور اللواء ياسر عبدالعزيز السكرتير العام للمحافظة وعدد من الجهات المعنية، بهدف متابعة سير العمل في منظومة التقنين وتسريع الإجراءات لتوفير الاستقرار القانوني للمواطنين.

وأكد المحافظ أهمية التعاون بين مختلف الجهات لتذليل أي عقبات قد تواجه المواطنين في عملية التقنين، مشددًا على ضرورة الالتزام بالجدول الزمني المحدد لإنهاء جميع الإجراءات.



كما وقع المحافظ على عدد من عقود التقنين، ما يعكس حرص المحافظة على حماية حقوق المواطنين وتطبيق القانون بكل شفافية.