تقارير إخبارية: الحوثيون حذروا دبلوماسيين غربيين من أن إيران تخطط لضربة جديدة قريبا

أفاد تقرير إخباري، بأن الحوثيين في اليمن حذروا دبلوماسيين غربيين من أن إيران تخطط لضربة جديدة بعد الهجمات التي استهدفت السعودية في وقت سابق من الشهر الجاري.

ونقل موقع "داو جونز" عن مصادر مطلعة أنه تم إبلاغ السعودية والولايات المتحدة بالأمر.

إلا أن محمد عبد السلام المتحدث باسم الحوثيين نفى للموقع أن يكون الحوثيون قد نقلوا أية تحذيرات لدبلوماسيين غربيين.

وذكرت وكالة "بلومبرج" للأنباء أن البعثة الإيرانية في الأمم المتحدة في نيويورك لم ترد على طلبات من "داو جونز" للتعليق.

وكان مهدي المشاط، رئيس ما يسمى بالمجلس السياسي الأعلى للحوثيين، أعلن مساء أمس الأول الجمعة وقف استهداف الأراضي السعودية بالطيران المسير والصواريخ.

وقال المشاط، في خطاب مسجل، بثته قناة المسيرة الفضائية الناطقة باسم الحوثيين: "نأمل من الرياض أن ترد على هذه المبادرة بأحسن منها، وإن لم تستجب السعودية للمبادرة واستأنفت القصف، فسيكون من حقنا الرد عليها، وننتظر إعلانا مماثلا بوقف كل أشكال الاستهداف الجوي لأراضينا". ولم يصدر بعد أي رد من جانب السعودية.