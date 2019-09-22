 توقيف 18 شخصا في دارفور تورطوا في أحداث عنف - بوابة الشروق
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توقيف 18 شخصا في دارفور تورطوا في أحداث عنف

أ ش أ
نشر فى : الأحد 22 سبتمبر 2019 - 2:18 م | آخر تحديث : الأحد 22 سبتمبر 2019 - 2:18 م

 

أعلن والي ولاية جنوب دارفور غربي السودان اللواء ركن هاشم خالد محمود، توقيف 18 شخصا تورطوا في أحداث عنف في الولاية مؤخرا.

وقال والي جنوب دارفور- في كلمة خلال لقاء جماهيري اليوم الأحد- إن القوات الأمنية المشتركة تمكنت من القبض على 18 من "المتفلتين"، الذين اعتدوا على المواطنين والقوات الأمنية، وقاموا بعمليات السلب والترويع والقتل وإتلاف الزراعة.

ووعد والي جنوب دارفور بتحقيق العدالة وفق القانون، وتعهد بمحاربة المفسدين واسترجاع حقوق المواطنين كاملة، وتأمين الموسم الزراعي وحياة المواطن، بجمع السلاح، مؤكدا السعي الجاد لفرض هيبة الدولة ومحاربة الفساد والمحسوبية.

وعززت لجنة أمن الولاية من تواجد القوات المشتركة، ونشرت مركبات عسكرية، وباشرت القوة مهامها بجمع السلاح.


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