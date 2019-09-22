الأجهزة الأمنية تتمكن من ضبط أحد مهربي المخدرات وبحوزته مائة كيلوجرام «بانجو»

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من ضبط أحد العناصر الإجرامية - مهربي المخدرات - لقيامه بالإتجار في المواد المخدرة وبحوزته مائة كيلو جرام من مخدر "البانجو".

كانت معلومات قد وردت إلى الإدارة العامة لمكافحة المخدرات ، باعتزام أحد العناصر الإجرامية - سائق ، مقيم بدائرة مركز شرطة فايد بالإسماعيلية - تهريب شحنة كبيرة من مخدر "البانجو" من منطقة شرق القناة إلى غربها، وأنه يتخذ من إحدى المناطق الجبلية بشرق القناة مكاناً لتخزين تلك المواد بها ، تمهيداً لتهريبها عبر نفق الشهيد أحمد حمدي، مستخدماً سيارة نقل، حيث أمكن رصده والوقوف على مظاهر نشاطه الإجرامي.

وعقب تقنين الإجراءات ، واتخاذ كافة التدابير الأمنية اللازمة، بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، ومديرية أمن السويس، تم ضبط المتهم بالسيارة في كمين أعد له بمنطقة غرب النفق دائرة قسم شرطة الجناين .. وبحوزته عشر لفافات كبيرة الحجم لمخدر "البانجو" وزنت 25 كيلوجراما، ومبلغ مالي.

كما أسفرت عملية تفتيش المخزن الكائن بمنطقة شرق القناة عن ضبط 35 لفافة كبيرة الحجم لمخدر "البانجو " وزنت 75 كيلوجراما.

وبمواجهة المتهم، اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار لحسابه ، واعتزامه تهريب المضبوطات على متن السيارة المضبوطة، ..والمبلغ المالي من حصيلة تجارته، واستخدام الهاتفين للاتصال بعملائه، والسيارة لاستخدامها في عملية نقل وترويج المخدرات.

واتخذت الأجهزة الأمنية كافة الإجراءات القانونية اللازمة.