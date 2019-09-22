رفع حالة التأهب للقصوى بالمدن الجديدة استعدادا للأمطار والسيول خلال الشتاء

أصدرت هيئة المجتمعات العمرانية تعليمات لرؤساء أجهزة المدن الجديدة برفع حالة التأهب للقصوى استعدادا للأمطار والسيول خلال فصل الشتاء، بعد توقعات هيئة الأرصاد الجوية ببدايتها الشهر الجاري.

وكلف المهندس عبد المطلب ممدوح، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لتنمية وتطوير المدن، رؤساء أجهزة المدن الجديدة، بالاستعداد لمواجهة تلك الظروف طبقا لخطة الدولة لمجابهة الكوارث الطبيعية والسيول، ورفع درجة الاستعداد للقصوى، واتخاذ جميع الإجراءات والاحتياطات اللازمة، وتجهيز جميع المعدات، وتأمين المحطات والروافع والخطوط والمولدات.

كما أكد نائب رئيس الهيئة لتنمية وتطوير المدن، استمرار العمل بغرفة عمليات الجهاز على مدار الـ24 ساعة، تحت إشراف رؤساء الأجهزة شخصيا، وتواجد نواب رؤساء الأجهزة في غرف العمليات والإدارات المختصة.