ميليشيا الحوثي توقف عمل 6 شركات كبيرة لتحويل الأموال

أوقفت ميليشيات الحوثي الانقلابية عمل 6 شركات كبيرة لتحويل الأموال، ودعت اليمنيين والبنوك إلى سحب حوالاتهم وأموالهم من شبكات هذه الشركات خلال يومين.

وأصدرت ميليشيات الحوثي قرارا عبر المصرف المركزي الخاضع لسيطرتها في صنعاء - حسبما أفادت قناة "العربية" الإخبارية - يقضي بإيقاف العمل بالتراخيص الممنوحة لـ 6 شركات صرافة، تعد من الأشهر والأكثر انتشاراً في البلاد، وهي شبكات "النجم" و"المحيط" و"دادية" و"يمن إكسبرس" و"الامتياز" و"الياباني".

وسيتم العمل بالقرار ابتداء من اليوم 22 سبتمبر - بحسب المصرف - وحظر القرار على كل شركة أو منشأة صرافة أو بنك التعامل مع هذه الشبكات المذكورة، متوعداً من يتعامل مع هذه الشبكات القرار بالإجراءات القانونية.

ودعت الجماعة الحوثية هذه الشبكات إلى تصفية كافة الحوالات الخاصة بالمواطنين والتجار الموجودة في الشبكة بإشراف مفتشي البنك المركزي المكلفين رسمياً خلال يومي 23 و24 سبتمبر كحد أقصى".

ولم يوضح قرار الحوثيين أسباب هذا الإجراء، في حين لم يصدر أي تعليق حتى اللحظة عن الشبكات المالية الموقوفة على القرار.

يأتي هذا القرار بالتزامن مع ذكرى الانقلاب الذي نفذته ميليشيا الانقلاب الحوثية، في سبتمبر 2014 وعملت الميليشيا منذ بدء الانقلاب على فرض إتاوات مالية على التجار وشركات الصرافة وقامت بحبسهم وملاحقتهم، وذلك في إطار مساعيها الرامية لتصفية العاصمة من كل رؤوس الأموال غير الموالين لها.

كما عمدت ميليشيات الحوثي على نهب التجار وملاحقتهم، كما تقوم بدعم تجار جدد موالين لها في كافة القطاعات التجارية، بهدف السيطرة على الاقتصاد اليمني بشكل كامل.