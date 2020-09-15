صحة وتعليم جنوب سيناء تستعدان للعام الدراسي الجديد

أوضح الدكتور أيمن رخا، وكيل وزارة الصحة بجنوب سيناء، أهمية العمل بروح الفريق الواحد بين العاملين بقطاعي الصحة والتعليم بالمحافظة، للتصدي لجائحة فيروس كورونا المستجد، داخل المدارس لمنع انتشار العدوى بين الطلاب.

وقال رخا إن قطاع الطب الوقائي بالمديرية جاهز ومستعد لاتخاذ كافة الإجراءات والتدابير الوقائية والاحترازية داخل المدارس للتصدي للفيروس، من خلال حملات نظافة، وندوات توعية، وغيرها من الفعاليات التي تهدف إلى الحفاظ على صحة وسلامة الطلاب.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقد اليوم الثلاثاء، بحضور الدكتور أيمن رخا وكيل وزارة الصحة، ومحمد عقل وكيل وزارة التربية والتعليم بجنوب سيناء، لمتابعة آلية تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية التي ستتبع داخل المدارس للتصدي لفيروس كورونا.

وأضاف أنه سيجرى وضع آلية لمواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد داخل المدارس، تقوم بتنفيذها مديرية الصحة بالتنسيق مع المدارس،مشيرًا إلى أن أولياء الأمور لهم دور مؤثر وفعال في رفع الوعي والتثقيف الصحي للطلاب.

وطالب وكيل وزارة الصحة بضرورة تطبيق التباعد الاجتماعي، والالتزام بوضع مسافة لا تقل عن متر بين الطلاب، والتطهير الدوري للأسطح بصفة مستمرة، مع توفير كافة المستلزمات والمطهرات، وغسل اليدين بصفة مستمرة، واتخاذ اللازم نحو المحافظة على تهوية الفصول، ومنع التدخين داخل المدارس، لتوفير مقومات بيئة صحية داخل المدارس.