بدء إضرابات تحذيرية لموظفي الخدمات العامة في ألمانيا

بدأت إضرابات تحذيرية لموظفي الخدمات العامة على المستوى الاتحادي والولايات في العديد من الولايات الألمانية اليوم الثلاثاء.

وفي ولايتي شمال الراين- ويستفاليا وبافاريا كانت هناك إضرابات أمام مؤسسات محلية في بعض المدن. كما من المخطط تنفيذ إضرابات تحذيرية محددة في ولايات بادن-فورتمبرج ورينلاند-بفالتس وساكسونيا السفلى وشليزفيج-هولشتاين. وفي ولايات أخرى، ستبدأ الإضرابات خلال الأيام المقبلة.

وعبر هذه الإضرابات تسعى نقابة "فيردي" للعاملين في قطاع الخدمات التأكيد على مطالبها المتعلقة بالأجور في النزاع المستمر مع الحكومة الاتحادية والسلطات المحلية. ويُجري التفاوض بشأن دخول أكثر من مليوني موظف. وتطالب فيردي والاتحاد الألماني للعاملين في القطاع العام الاتحادي بزيادة الأجور بنسبة 4.8%. وسيضمن ذلك للموظفين زيادة في الأجور لا تقل عن 150 يورو شهريا. وتسعى النقابتان إلى تنفيذ هذه الزيادات في غضون 12 شهرا، بينما يريد أرباب العمل في المحليات فترة أطول.

وانتهت الجولة الثانية من المفاوضات نهاية الأسبوع الماضي في بوتسدام دون أي تقارب. ولم تقدم الحكومة الاتحادية والبلديات عرضا خلال الاجتماع، ما أثار استياء فيردي والاتحاد الألماني للعاملين في القطاع العام الاتحادي، الذين يشاركون في المفاوضات أيضا. ومن المقرر عقد الجولة الثالثة من المفاوضات يومي 22 و23 أكتوبر المقبل.