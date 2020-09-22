جوتيريش: أدعو لوقف إطلاق نار عالمي

أعرب الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، عن قلقه تجاه تطورات الأوضاع في بعض المناطق التي تشهد صراعات مسلحة، داعيًا لوقف إطلاق نار عالمي.

وقال «جوتيريش»، في كلمته خلال افتتاح أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، مساء الثلاثاء، إنه يجب العمل على وقف شامل لإطلاق النار في ليبيا، مشيرًا إلى أن وجود المرتزقة هناك يعرقل الحلول السياسية السلمية.

وأضاف أنه يدعو القادة الفلسطينيين والإسرائيليين للعمل على استئناف المفاوضات مرة أخرى بشكل جاد، مشددًا على ضرورة العمل على حل الدولتين.

ودعا جميع الأطراف في اليمن، للعمل على وقف إطلاق النار، واستعادة العملية السياسية، والسماح بإدخال المساعدات.

وانطلقت مساء الثلاثاء، أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، في دورتها السنوية، بنيويورك.

ومن المقرر أن يلقي قادة دول العالم، خطاباتهم أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، عبر مقاطع فيديو مسجلة؛ بسبب جائحة فيروس كورونا.