وزارة السياحة تستضيف وفدا من أئمة السودان في زيارة للمتحف المصري

استضافت وزارة السياحة والآثار، اليوم الثلاثاء، وفدا من الأئمة والواعظات من دولة السودان الشقيقة في زيارة للمتحف المصري بالتحرير، أثناء تواجدهم في مصر لحضور الدورة التدريبية التي تنظمها وزارة الأوقاف للأئمة والواعظات بأكاديمية الأوقاف الدولية، خلال الفترة من 11 وحتى 21 سبتمبر الجاري.

وتأتي زيارة الأئمة والواعظات للمتحف المصري بالتحرير في إطار التعاون المثمر بين وزارتي السياحة والآثار والأوقاف، وحرص وزارة السياحة والآثار على الاستفادة من الأحداث والفعاليات الهامة والدولية التي تُقام في مصر في الترويج السياحي لمصر، من خلال منح زيارات مجانية لجميع الوفود المشاركة في هذه الأحداث للتعرف على المتاحف والمناطق السياحية والأثرية بمصر.

وخلال الزيارة، استقبلت صباح عبد الرازق مدير عام المتحف أعضاء الوفد، حيث اصطحبتهم في جولة تمت خلالها زيارة قاعات العرض المختلفة بالمتحف.

وفي ختام الزيارة، أعرب أعضاء الوفد عن استمتاعهم بزيارة المتحف المصري بالتحرير، وإعجابهم بالقطع الأثرية المعروضة به، كما حرصوا على التقاط العديد من الصور التذكارية بالمتحف.

تجدر الإشارة إلى أن وزارة السياحة والآثار استضافت في شهر مارس الماضي نحو ١٢٠ شخصية، من أكثر من ٤٠ دولة ضمن الضيوف المشاركة في المؤتمر الحادي والثلاثين للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية بوزارة الأوقاف، لزيارة منطقة أهرامات الجيزة.