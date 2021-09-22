 خادم الحرمين الشريفين يعزي الرئيس السيسي في وفاة المشير طنطاوي - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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خادم الحرمين الشريفين يعزي الرئيس السيسي في وفاة المشير طنطاوي

أ ش أ
نشر في: الأربعاء 22 سبتمبر 2021 - 1:51 ص | آخر تحديث: الأربعاء 22 سبتمبر 2021 - 1:51 ص

 بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود اليوم الثلاثاء، برقية عزاء ومواساة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي في وفاة المشير محمد حسين طنطاوي القائد العام للقوات المسلحة ووزير الدفاع والإنتاج الحربي الأسبق.
وأعرب خادم الحرمين - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء السعودية "واس"، عن خالص التعازي والمواساة للرئيس السيسي وأسرة الفقيد والشعب المصري، داعيا الله تعالى أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته.
وفي سياق متصل، بعث ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ببرقية مماثلة إلى الرئيس السيسي.

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