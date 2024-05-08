صحة غزة: وضع المرضى والجرحى في المستشفيات صعب جدا

قال المسئول في وزارة الصحة الفلسطينية بقطاع غزة الدكتور خليل شقفة، إن «إسرائيل لازالت تشن حربًا همجية وإبادة جماعية في جميع أنحاء القطاع، محولًا إياه إلى منطقة منكوبة بتدميره واستهدافه لمختلف المرافق الإنسانية، وتدمير المنظومة الصحية.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي، مساء الأربعاء، أن القطاع يفتقر لكل أنواع الخدمات، ويعيش كارثة صحية وبيئية كبيرة، وأصبح بيئة خصبة لانتشار الأمراض والأوبئة. وأكد أن الاحتلال تعمد منذ بدء العدوان تدمير كل سبل الحياة الإنسانية، وشدد الحصار على القطاع بإغلاق معبر رفح من الجانب الفلسطيني.

وتابع: «العمل توقف في المعبر الفلسطيني نتيجة سيطرة الاحتلال عليه، الأمر الذي أدى إلى منع سفر المرضى والجرحى ومرافقيهم لتلقي العلاج خارج غزة».

وذكر أن «وضع المرضى والجرحى في المستشفيات صعب جدًا منذ بداية الحرب؛ لفقدان أدنى مقومات العلاج والمستلزمات الطبية والانهيار التام للمنظومة الصحية».

وأوضح أن «إغلاق معبر رفح من الجانب الفلسطيني، منع دخول شاحنات الأدوية والمعدات الطبية والوقود اللازمة للمستشفيات».

وطالب كل المنظمات الدولية والحقوقية بالضغط على الإدارة الأمريكية والاحتلال الإسرائيلي وكل الأطراف ذات العلاقة، لفتح كل معابر قطاع غزة، وإرسال المساعدات الغائية والأدوية والمستلزمات الطبية والوقود؛ لإنقاذ الوضع الإنساني الكارثي.