بايدن يتعهد بمنح الدول الفقيرة نصف مليار جرعة لقاح

شدد الرئيس الأمريكي، جو بايدن، اليوم الأربعاء، على أهمية أن تقوم دول العالم بتلقيح مواطنيها ضد فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، فيما تعهد بأن تقدم الولايات المتحدة مئات الملايين من الجرعات لفائدة دول أخرى فقيرة حتى تمضي قدما في التلقيح.

وأدلى بايدن بهذا التصريح، في معرض كلمته أمام قمة افتراضية حول جائحة كورونا، على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة التي تجري في نيويورك، وفقا لموقع سكاي نيوز عربية الإخباري.

وأوضح بايدن أن الولايات المتحدة ستقدم نصف مليار من جرعات لقاح "فايزر - بايونتك" للدول الفقيرة من أجل المساعدة على التطعيم.

وأشار الرئيس الأمريكي إلى أن بلاده قدمت 160 مليون جرعة من لقاحات كورونا إلى دول أخرى، في إطار مساعدتها على مكافحة الوباء.

وأردف أن الولايات المتحدة تقود العالم على مستوى منح جرعات اللقاح، ثم دعا باقي الدول الغنية لأن تحذو حذو واشنطن من أجل دعم الدول الفقيرة.

وأكد بايدن، أنه من الضروري أن يجري تقديم جرعات اللقاحات إلى الدول الفقيرة ومتوسطة الدخل عن طريق التبرع وليس البيع.