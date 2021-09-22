 تبلغ 30 مليار دولار.. إثيوبيا تحاول الوصول لاتفاق مع صندوق النقد الدولي بشأن ديونها الخارجية - بوابة الشروق
الأربعاء 22 سبتمبر 2021 1:33 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد محاسبة الطبيب المتهم في واقعة فيديو «السجود للكلب»؟

النتـائـج تصويت

تبلغ 30 مليار دولار.. إثيوبيا تحاول الوصول لاتفاق مع صندوق النقد الدولي بشأن ديونها الخارجية

أديس آبابا (د ب أ)
نشر في: الأربعاء 22 سبتمبر 2021 - 12:47 م | آخر تحديث: الأربعاء 22 سبتمبر 2021 - 12:47 م

طلبت إثيوبيا من صندوق النقد الدولي ترتيب تسهيلات ائتمانية مطولة جديدة، وذلك بعد أيام من مشاركة فرنسا والصين في رئاسة الاجتماع الأول لكبار الدائنين للبلاد.

ووفقا لوكالة "بلومبرج" للأنباء، فإن تشكيل لجنة للدائنين والتوصل إلى أي اتفاق حول كيفية التعامل مع ديون إثيوبيا الخارجية، التي تبلغ قرابة 30 مليار دولار، يمهد الطريق لصندوق النقد الدولي لتحديد كيفية الانخراط مع البلاد فيما يتعلق بالتعافي الاقتصادي.

وقال وزير الدولة للمالية أيوب تيكالين، للصحفيين في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، إن الحكومة طلبت التوصل لترتيب ائتماني جديد مع صندوق النقد الدولي ليحل محل الترتيب الذي انقضى أجله مؤخرا.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك