وزير التموين ومحافظ الجيزة يفتتحان معرض «أهلا مدارس» بفيصل

افتتح الدكتور علي المصلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، معرض "أهلا مدارس" بشارع الملك فيصل في حي بولاق الدكرور والذي شهد إقبالا كبيراً في أولى أيامه.

واطمأن وزير التموين، ومحافظ الجيزة، على أسعار المنتجات المدرسية المعروضة، مشيدين بالخامات وجودة الصناعات، كما أعربا عن سعادتهما بإقبال المواطنين على شراء المنتجات، خاصة وأن المعرض يعرض المنتجات بأسعار أقل من السعر السوقى لها في ظل مشاركة نحو ٥٠ شركة متخصصة في مستلزمات المدارس، حيث يضم ملابس وأحذية وكشاكيل وحقائب مدرسية وأدوات مكتبية وأجهزة تكنولوجية لجميع المراحل التعليمية بأسعار مناسبة وتقل عن باقي الأسواق.

وتفقد وزير التموين ومحافظ الجيزة أروقة المعرض والمنتجات المعروضة، من حيث الجودة والأسعار المعلنة، وشددا على الشركات العارضة بالالتزام بنسبة التخفيضات على المنتجات المعلن عنها طوال فترة المعرض، مع تخفيض أسعار الكشاكيل والشنط المدرسية عن الأسعار المعلنة بنسب خصم إضافية.

ومن جانبه، أكد محافظ الجيزة أن سعي المحافظة نحو إقامة المعارض يأتي في إطار دورها الهام في رفع الأعباء عن كاهل الأسرة المصرية، مع بداية العام الدراسي ومحاربة الغلاء، مؤكداً أن المعرض بدء في استقبال المواطنين ومستمر حتى بداية العام الدراسي الجديد؛ لضمان تحقيق أقصى استفادة لهم، مشيداً بالتعاون المثمر مع وزارة التموين فى رفع الأعباء عن المواطنين وافتتاح المعارض الغذائية والسلعية.

وقال إن المعرض يقع بشارع الملك فيصل على مساحة 2000 متر مربع، مشيراً إلى أن الغرفة التجارية تحملت كامل تكلفة إقامة المعرض وكافة الخدمات اللوجيستية للشركات العارضة التي ستلتزم من جانبها بعرض منتجاتها بتخفيضات تصل إلى ٣٠٪ لبعض المنتجات.

ووجه مديرية التموين والتجارة بمتابعة وتشديد الرقابة على العارضين وتسكين مفتش تمويني؛ لمتابعة سير عمل المعرض والتأكد من جودة المنتجات المعروضة وانخفاض أسعارها عن مثيلاتها بالأسواق.

ورافق وزير التموين ومحافظ الجيزة، السيد ابراهيم الشهابي نائب المحافظ، واللواء علاء بدران السكرتير العام، ومحمد إمبابي رئيس الغرفة التجارية بالجيزة، وممثلي مديرية التموين بالجيزة، ورئيس حي بولاق الدكرور، ورئيس هيئة النظافة.