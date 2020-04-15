طوكيو تسجل 537 حالة إصابة جديدة بكورونا

سجلت حكومة العاصمة اليابانية، طوكيو، اليوم الأربعاء، 537 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، بارتفاع 284 حالة مقارنة بأمس الثلاثاء، وبانخفاض 515 حالة مقارنة بيوم الأربعاء من الأسبوع الماضي، بحسب ما أوردته صحيفة "جابان توداي" اليابانية في عددها الصادر اليوم.

وبلغت الإصابات بالنسبة لمن هم فى العشرينات من عمرهم 136 حالة وفي الثلاثينات 104 حالات، بينما كانت هناك 86 حالة تحت 20 عاما.

ويبلغ عدد المصابين، الذين يتلقون العلاج في المستشفيات بسبب إصابتهم بأعراض شديدة في طوكيو 146 شخصا ، بانخفاض ست حالات ، عما تم تسجيله أمس الثلاثاء ، بحسب مسؤولي قطاع الصحة، أما على مستوى البلاد، فيبلغ الرقم 1383، بانخفاض 46 حالة، مقارنة بأمس الثلاثاء.