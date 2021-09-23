المقاصة يعسكر في اكتوبر استعدادًا للموسم الجديد

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قرر تامر مصطفى المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي مصر المقاصة خوض معسكر مغلق في أحد فنادق مدينة 6 أكتوبر، ضمن تحضيرات الفريق، استعدادا لبطولة الدوري الممتاز الموسم المقبل.

ويخوض الفريق الفيومي معسكره في أكتوبر يوم 9 أكتوبر الجاري يتخلله ثلاث مباريات ودية، من أجل تجهيز اللاعبين على المستويين الفني والبدني بشكل جيد.

ويتدرب فريق المقاصة بشكل يومى على ملعب استاد الفيوم في حضور كل اللاعبين سواء اللاعبين القدامى المستمرين بقائمة الفريق الفيومي أو الصفقات الجديدة التي تم إبرامها لتدعيم صفوف الفريق وسد العجز في بعض المراكز بصفوف الفريق الفيومي.

ويعكف مسؤولو نادى المقاصة على حسم ملف الصفقات الجديدة التي يحتاجها الجهاز الفنى لتدعيم عدد من المراكز خاصة الجناحين ورأس الحربة وقلب الدفاع والظهير الأيمن.