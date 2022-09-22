الجنائية الدولية ترسل المزيد من الموظفين للتحقيق في مزاعم ارتكاب جرائم في شرق أوكرانيا

أعرب المدعي العام بالمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، عن عزمه إرسال المزيد من الموظفين إلى أوكرانيا للتحقيق في مزاعم ارتكاب جرائم حرب في شرق البلاد.



وفي مايو، نفذت «المحكمة الجنائية الدولية» أكبر مهمة ميدانية لها في تاريخها في أوكرانيا. وقال خان في اجتماع لمجلس الأمن الدولي، إنه منذ ذلك الحين، أصبح هناك وجود دائم للمحكمة الجنائية الدولية.



وأضاف أن المحققين يقومون بعمل مشروع وموضوعي ومحايد وأحيانا شاق للغاية لجمع الحقائق وفصل الحقيقة عن الخيال.



وقال واصفا الدمار والمعاناة والأذى الذي رآه هناك، "الصورة التي رأيتها حتى الآن مقلقة حقا.. لقد زرت أوكرانيا ثلاث مرات".



وأضاف "يجب أن نظهر العزم والعزيمة والمبادئ حتى لا نخيب آمال ونخذل من هم في أمس الحاجة إلى القانون بينما نحن نتحدث هنا".