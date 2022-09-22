بلينكن وفون دير لاين: التصعيد الأخير يظهر ضعف بوتين

وصف وزير الخارجية الأمريكي أنتوتي بلينكن التصعيد الأخير للرئيس الروسي فلاديمير بوتين في حربه ضد أوكرانيا بأنه "يعكس معاناة الكرملين على أرض المعركة، وعدم شعبية الحرب وعدم رغبة الروس في القتال فيها".

وقال بلينكن، في بيان: "الرئيس بوتين لا يتصرف من موقف قوة. بل هذه علامة أخرى على مهمته الفاشلة".

ورددت رئيسة المفوضية الأوروبية أورزولا فون دير لاين تصريحات بلينكن، وقالت لشبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية إن بوتين "يظهر ضعفه".

وأضافت فون دير لاين أيضا أن بوتين "سوف يضطر لدفع تكاليف هائلة" بسبب الغزو.

وتابعت: "أننا لن ننحني أبدا للابتزاز" بشأن التهديد النووي من جانب بوتين.