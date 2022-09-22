 موسكو: جميع المجندين للخدمة الإلزامية لن يتم إلحاقهم بالعملية في أوكرانيا - بوابة الشروق
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موسكو: جميع المجندين للخدمة الإلزامية لن يتم إلحاقهم بالعملية في أوكرانيا

أ ش أ
نشر في: الخميس 22 سبتمبر 2022 - 10:35 م | آخر تحديث: الخميس 22 سبتمبر 2022 - 10:35 م

أعلنت هيئة الأركان العامة الروسية أن جميع المجندين للخدمة الإلزامية لن يتم إلحاقهم بالعملية الروسية في أوكرانيا، ولن يتم إرسالهم خارج البلاد، مشيرا إلى أنهم سيجرى تسريحهم بعد انتهاء مدد خدمتهم.

وقال المسؤول في إدارة التنظيم والتعبئة في هيئة الأركان العامة اللواء البحري فلاديمير تسيمليانسكي - بحسب بيان أصدرته هيئة الأركان العامة الروسية، وأوردته قناة (روسيا اليوم) الإخبارية مساء اليوم - أن حملة التجنيد القادمة للخدمة الإلزامية لا علاقة لها بالعملية العسكرية في أوكرانيا.

وأكد أنها ستجري في المواعيد المحددة حسب التشريعات الروسية و بنظامها الطبيعي، مشيرا إلى أن كافة المجندين سيؤدون خدمتهم على أراضي روسيا.

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