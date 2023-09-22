السجن 15 عاما لنجار حاول إدخال مخدرات لشقيقه في محبسه بالإسكندرية

عاقبت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار وائل حسن الشربيني، الخميس، "ك.ف.ع"، نجار، بالسجن المشدد لمدة 15 عامًا "غيابيًا"، وتغريمه مبلغ مالي قدرة 100 ألف جنيه، ومصادرة المخدر المضبوط، وألزمته بالمصاريف الجنائية؛ لاتهامه بإحراز مواد مخدرة، بغير قصد في غير الأحوال المصرح بها قانونًا، وذلك في القضية المقيدة برقم 1183 لسنة 2023 جنايات ثانٍ الرمل.

وتعود وقائع القضية إلى تلقي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة ثانٍ الرمل؛ يفيد ضبط شخص أثناء محاولته إدخال مواد مخدرة داخل مأكولات لأحد المحبوسين "شقيقه" في ديوان القسم.

وجاء بالتحقيقات المدعومة بتحريات المباحث، أنه وحال قيام قوة القسم بمباشرة عملهم بالتفتيش على الأطعمة، وعقب تفتيش المتهم تمهيدًا للسماح له بزيارة شقيقة المحبوس في ديوان قسم شرطة ثانٍ الرمل، عثر بحوزته على مأكولات معلبة، تحوي قطعة "حشيش".

وأوضحت التحقيقات أنه وبضبطه، ومواجهته أقر بإحراز المواد المخدرة، بقصد إدخالها لديوان القسم، فتم تحرير محضر بالواقعة، وبالعرض على النيابة العامة، وتبين من تقرير المعمل الكيميائي أن القطعة المضبوطة بحوزة المتهم لمخدر الحشيش وتزن 4.55 جراما.

وبتحرير محضر إداري بالواقعة، وعرضه على النيابة العامة، قررت إحالة القضية إلى محكمة جنايات الإسكندرية، والتي أصدرت بحق المتهم حكمها المُقدم، بعضوية المستشارين: وأحمد عبد الحليم أحمد، ومحمد عبد العزيز مدكور، وسكرتير المحكمة، فايز بيومى القطعاني.