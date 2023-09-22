أرمينيا تتهم أذربيجان بارتكاب تطهير عرقي ومذابح جماعية

اتهمت أرمينيا جارتها أذربيجان بارتكاب أعمال "تطهير عرقي ومذابح جماعية" ضد السكان الأرمن خلال الصراع حول إقليم ناجورنو-كاراباخ في جنوبي القوقاز.

وقال وزير الخارجية الأرميني أرارات ميرزويان خلال إجتماع طارئ لمجلس الأمن الدولي في نيويورك إن" كثافة ووحشية الهجوم -الأذري- يجعل من الواضح أن النية هي اتمام التطهير العرقي ضد السكان الأرمن في ناجورنو-كاراباخ".

وتابع ميرزويان أنه قتل أكثر من 200 وأصيب 400 حتى الآن، من بينهم مدنيين ونساء وأطفال.

وأضاف أن أكثر من 10 آلاف شخص أجبروا على ترك منازلهم من بينهم نساء وأطفال وكبار السن، والذين أجبروا على العيش في العراء بدون غذاء أو سبل العيش الأخرى.

وقال وزير الخارجية الأرمني أن آلاف الأسر تفرقت. وأن الوضع كان ينذر بالخطر لبعض الوقت، ولكن المجتمع الدولي لم يأخذ إشارات الانذار "بجدية كافية".

وأعرب عن أسفه لأن مجلس الأمن الدولي لم يرد بشكل مناسب في الماضي، قائلا إنه بعد أن أصبح هناك "أدلة واضحة لا يمكن دحضها... على سياسة التطهير العرقي والفظائع الجماعية، يجب على مجلس الأمن أن يتحرك".

وبدأت أذربيجان مهاجمة منطقة ناجورنو-كاراباخ ذات الأغلبية الأرمنية بالصواريخ والمدفعية صباح يوم الثلاثاء في محاولة لاحتلالها. وفي يوم الأربعاء، استسلم الأرمن الذين كانوا عسكريا أقل عددا.