الاتحاد الأوروبي يقدم مساعدات بقيمة نصف مليون يورو لسكان ناجورنو كاراباخ

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قالت المفوضية الأوروبية اليوم الجمعة، إن الاتحاد الأوروبي سيقدم مساعدات إنسانية قيمتها نصف مليون يورو للمتضررين من الصراع في ناجورنو كاراباخ.

وقال المفوض الأوروبي لإدارة الأزمات يانيز لينارتشيتش: "إن تصعيد النزاع في ناجورنو كاراباخ له تداعيات خطيرة على المدنيين".

وأضاف لينارتشيتش: "في حين يرحب التكتل بوقف إطلاق النار، أحث بشدة جميع أطراف النزاع على ضمان وصول المنظمات الإنسانية فورا ودون عوائق".

وقال لينارتشيتش: "يتعين التأكد من قدرة العاملين في المجال الإنساني على تقديم الإغاثة الطارئة للمحتاجين".

وأفاد بيان صحفي بأن المبلغ المرصود يستهدف تغطية الاحتياجات الأساسية والمأوى والدعم النفسي.

وقالت المفوضية إن الدعم المالي المعلن عنه حديثا يأتي إلى جانب 1.17 مليون يورو تم تخصيصها للأزمة في ناجورنو كاراباخ في وقت سابق من هذا العام.