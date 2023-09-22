النصر يهزم الأهلي برباعية في قمة مباريات الجولة السابعة من الدوري السعودي

حقق فريق النصر فوزًا ثمنيًا على نظيره الأهلي بنتيجة 4 - 3، في المباراة التي أقيمت على ملعب جامعة الملك سعود مساء اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري السعودي للمحترفين.

افتتح أهداف المباراة المهاجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم النصر في الدقيقة الـ 4، قبل أن يضيف زميله البرازيلي تاليسكا الهدف الثاني في الدقيقة 17.

فيما أحرز النجم الإيفواري فرانك كيسيه الهدف الأول لفريق الأهلي في الدقيقة 30، قبل أن يختتم البرازيلي تاليسكا أهداف الشوط الأول بتسجيله الهدف الثالث لـ النصر.

وفي الشوط الثاني، سجل المهاجم البرتغالي رونالدو الهدف الرابع لفريقه النصر، قبل أن يقلص الضيوف الفارق إلى هدفا وحيدًا بعد تسجيل الثنائي رياض محرز وفراس البريكان الهدفين الثالث والرابع، لينتهي اللقاء بفوز أصحاب الأرض بنتيجة 4 - 3.

وبتلك النتيجة، رفع فريق النصر رصيده للنقطة الـ 15 في المركز الخامس، فيما تجمد رصيد الأهلي عند نفس النقطة في المركز السادس بفارق الأهداف.