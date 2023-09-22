حياة حافلة بالعطاء والتفرد عاشها «الأستاذ» الراحل الكبير محمد حسنين هيكل جعلته الكاتب العربى الأشهر، والأهم فى القرن العشرين، تمكن خلالها أن يحفر بقلمه مكانة كبيرة فى الصحافة الدولية حيث تجاوز تأثير كتابته المحيط العربى، فكان فى مصاف كبار الكُتاب والمفكرين الدوليين الذين تستمع لرؤيتهم باهتمام كبير فى دوائر صنع القرار العالمى. فى هذا الإطار تحتفل مؤسسة محمد حسنين هيكل للصحافة العربية مساء اليوم السبت بذكرى المئوية لميلاد «الجورنالجى»، المولود فى الثالث والعشرين من سبتمبر 1923. كما تعقد المؤسسة حفل تسليم «جائزة محمد حسنين هيكل للصحافة العربية» لعام 2023 فى دورته السابعة للعمل الصحفى على اختلاف منصاته ومنابره الراسخ منها والوافد.

وسيقام الحفل فى المتحف القومى للحضارة المصرية (المسرح الرئيسى) فى السادسة مساء الليلة بحضور نخبة من الشخصيات العامة ورجال الإعلام والصحافة والشخصيات العامة البارزة المصرية والعربية.

وتسعى المؤسسة منذ نشأتها فى عام 2007 إلى تعزيز وتنمية خبرات العاملين بالمجال الصحفى، بالإضافة إلى مكافأة الشباب حتى يتميزوا فى أعمالهم الصحفية، حيث كان الاهتمام بمهنة الصحافة وتطويرها أحد الشواغل الرئيسية للكاتب الراحل الكبير. كما تعمل المؤسسة على أن تكون عونا للصحفيين فى تطوير مهاراتهم وأدواتهم واستكمال ما تتطلبه المهنة من مواكبة لما هو جديد، حيث تقدم المؤسسة جائزتين تشجيعيتين للاحتفاء بالتميز فى العمل الصحفى، وتبلغ قيمة كل جائزة 250 ألف جنيه مصرى.

وتهدف مؤسسة هيكل من خلال هذه الجوائز إلى مكافأة الصحفيين العرب شبانا أو شابات تميزوا فى مجمل أعمالهم الصحفية خلال العام 2022.

وفى إطار اهتمام أسرة «الأستاذ» بالحفاظ على الرسالة التى عاش من أجلها بشأن إعلاء قيمة وأهمية مهنة الصحافة فى مصر، دشنت بالتزامن مع حفل المئوية دورة تدريبية متقدمة بالتعاون مع نقابة الصحفيين تحت عنوان «صحافة البيانات والمحتوى المبنى على الدليل.. وتوظيف أدوات الذكاء الاصطناعى».

ويتضمن حفل المئوية عرض فيلم وثائقى يؤرخ لحياة «الجورنالجى» المصرى والعربى الأهم فى القرن العشرين، ويتناول الجانب الإنسانى من نشأته فى عشرينيات القرن الماضى حتى وفاته.

وسيتخلل الحفل حلقة نقاشية يستعرض فيها نخبة من الصحفيين الدوليين من صحيفة التايمز والصنداى تايمز البريطانية حول الأحداث الكبرى التى يشهدها عالم اليوم ودور الصحافة فى تغطيتها. وبالتزامن مع احتفال مؤسسة محمد حسنين هيكل بالمئوية، أعلنت قناة الوثائقية عن إذاعة الجزء الأول من فيلم بعنوان «هيكل.. سيرة الأستاذ»، يوثق السيرة الكاملة للكاتب الصحفى الراحل وخطواته الأولى فى بلاط صاحبة الجلالة، مسلطا الضوء على أبرز محطات تلك الحقبة، التى أسست مبكرا للقب الذى اشتهر به فى الأوساط الصحفية «الأستاذ».

وأوضحت القناة أن الفيلم أجريت مقابلاته بين العاصمة المصرية القاهرة وعدد من العواصم العربية والأوروبية، ويستضيف عددا من الوجوه البارزة فى دنيا الصحافة والسياسة والفكر، إلى جانب عدد كبير من الصحفيين والكتاب المصريين.