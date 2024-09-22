 مستعمرون يهاجمون المواطنين ويرشقونهم بالحجارة بالبلدة القديمة في الخليل - بوابة الشروق
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مستعمرون يهاجمون المواطنين ويرشقونهم بالحجارة بالبلدة القديمة في الخليل

وفا
نشر في: الأحد 22 سبتمبر 2024 - 6:07 ص | آخر تحديث: الأحد 22 سبتمبر 2024 - 6:07 ص

هاجم مستعمرون، اليوم السبت، المواطنين، ورشقوهم بالحجارة في البلدة القديمة من مدينة الخليل.

وقال مراسلنا، إن مستعمرين من مستعمرتي "بيت رومانو" و"بيت هداسا" اعتدوا بحماية جنود الاحتلال الإسرائيلي على المواطنين العزل ورشقوهم بالحجارة ما تسبب بتحطيم ممتلكات للمواطنين وإلحاق اضرار بأبواب المحلات التجارية.

يشار إلى أن المستعمرين احتلوا مدرسة أسامة بن المنقذ في البلدة القديمة من الخليل، وهي مدرسة فلسطينية أسست عام 1981، وحولوها إلى مدرسة يهودية أطلقوا عليها اسم "بيت رومانو" ويلتحق فيها ما يقارب من 250 مستعمرا.


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